Происшествия 23 мая 2023, 11:39 Выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом под Волгоградом РИА «Новости»: под Волгоградом выпускник на последнем звонке ударил одноклассницу ножом РИА «Новости»

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Выпускник 11-го класса на празднике последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«23 мая, во время проведения школьной линейки, <…> учащийся 11-го класса нанес удар <…> выпускнице», — уточнили в силовых структурах.

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Источник обратил внимание, что предмет, которым атаковали девушку, «был конструктивно похож на перочинный нож».

По предварительным данным, жизни девушки ничего не угрожает.

По информации сайта volgograd.kp.ru, нож задел выпускницу по касательной, ранение оказалось не критичным. Врачи оказали девушке помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Информацию о происшествии изданию подтвердили в администрации Иловлинского района. Известно, что напавшему на выпускницу подростку 17 лет.

В начале марта подростка ударили ножом в московской школе.