Эксклюзив 01 февраля 2024, 13:58 Рейс из Перми в Сочи задержали на полчаса из-за авиадебошира Аэропорт Пермь: буйного пассажира задержали, самолет в Сочи вылетел с опозданием РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Перми пьяный пассажир самолета устроил скандал перед вылетом в Сочи. Во время задержания он угрожал полицейскому. Хулигана скрутили, рейс задержали на полчаса, сообщил «360» пресс-секретарь АО «Международный аэропорт „Пермь“» Евгений Кузнецов.

«Все правда. Рейс задержан на полчаса в связи с этим. Пассажир задержан», — сказал он.

Реклама

Кузнецов подтвердил информацию из интернета. Другие пассажиры, по словам пресс-секретаря, в порядке.

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» вылетал в Сочи. Во время посадки один из пассажиров, по словам очевидцев, стал вести себя неадекватно. Пьяный мужчина ругался и не реагировал на замечания бортпроводников. Беседа с командиром воздушного судна тоже не помогла, и экипаж вызвал наряд полиции. В соцсетях появилась запись его разговора с правоохранителем.

«Я тебе говорю, я тебя сейчас вырублю!» — заявил хулиган.

Мужчина сопротивлялся около пяти минут, пока другой пассажир не помог полицейскому вывести его из салона. Судя по информации онлайн-табло аэропорта Перми, самолет вылетел в Сочи в 05:47 — на 37 минут позже расписания.

В аэропорту Улан-Удэ 30 января прервали рейс в Москву. Командир воздушного судна на этапе разгона заметил техническую неисправность. Пассажиров вернули в здание аэровокзала.