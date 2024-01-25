Происшествия 25 января 2024, 07:19 Вылетевший в Омск самолет подал сигнал ЧС и вернулся в аэропорт Уфы

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Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Уфы в Омск, подал сигнал чрезвычайной ситуации вскоре после взлета и вернулся в уфимский аэропорт. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Рейс A46049 Минеральные Воды — Уфа — Омск отправился в 05:11 по московскому времени и должен был прибыть в Омск в 06:50. На карте портала его маркировали надписью Squawk 7700: general emergency, которая означает, что на борту произошла аварийная ситуация. Как пояснили РИА «Новости» в пресс-службе международного аэропорта «Уфа», экипаж решил вернуть самолет на аэродром вылета «по технической причине». Других подробностей не приводится.

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Посадка прошла благополучно, уточнили в информационной службе аэропорта. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 приземлилось в 06:28. Службы аэропорта отработали в штатном режиме.

Ранее, 18 января, самолет, летевший из Сургута в Москву, экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту.