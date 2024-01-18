Происшествия 18 января 2024, 23:48 Летевший из Сургута в Москву самолет сел в Перми из-за дебошира РИА «Новости»

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Неадекватное и агрессивное поведение пассажира рейса Сургут — Москва стало причиной экстренной посадки борта в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что самолет приземлился в 20:05 в четверг, 18 января.

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Решение об экстренной посадке командир экипажа принял из-за агрессивного пассажира, который нарушал общественный порядок и оскорблял других людей в самолете.

Посадка прошла в штатном режиме. Дебошира забрали прибывшие на место правоохранители воздушной гавани и отправили его на медицинское освидетельствование.

Следователи начали проверку по данному факту. По итогам они примут решение об уголовном деле.

В конце октября прошлого года сотрудники транспортной полиции в Сыктывкаре завели уголовное дело в отношении агрессивного пассажира самолета, который устроил драку на борту. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что изначально самолет летел из Иркутска в Москву, но из-за поведения дебошира совершил вынужденную посадку. Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа.