Вылетевший из Стамбула в Екатеринбург самолет приготовился к аварийной посадке в Сочи | 360°

Важное 07 ноября 2022, 22:44 Вылетевший из Стамбула в Екатеринбург самолет приготовился к аварийной посадке в Сочи ТАСС: летевший из Стамбула в Екатеринбург самолет приготовился к аварийной посадке в Сочи Unsplash

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Направляющийся из Стамбула в Екатеринбург самолет приготовился совершить аварийную посадку в аэропорту Сочи. Причиной экстренного приземления стала разгерметизация салона, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона ожидается аварийная посадка пассажирского самолета рейса Стамбул — Екатеринбург. На борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа», — заявил собеседник агентства.

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Он уточнил, что пока воздушное судно вырабатывает топливо, летая над морем. К взлетно-посадочной полосе отправили две бригады скорой помощи. Все обстоятельства продолжают выяснять.

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В конце октября экстренную посадку пришлось совершить самолету авиакомпании Flydubai. Лайнер приземлился в аэропорту города Шираз после того, как командир воздушного судна потерял сознание. Пассажиры направлялись из Ташкента в Дубай.

После экстренной посадки в аэропорт вызвали другого пилота, который заменил коллегу. Воздушное судно вылетело из Шираза и успешно приземлилось в городе назначения. Пилота, которому стало плохо во время полета, передали медикам. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.