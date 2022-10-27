Самолет экстренно приземлился в аэропорту Ирана из-за потерявшего сознание пилота | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 22:46 Самолет экстренно приземлился в аэропорту Ирана из-за потерявшего сознание пилота Самолет Ташкент — Дубай экстренно сел в Иране из-за потерявшего сознание пилота Unsplash

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Самолет авиакомпании Flydubai совершил экстренную посадку в аэропорту города Шираз. Во время полета командир воздушного судна потерял сознание, сообщил ТАСС.

Начальник департамента гражданской авиации провинции Фарс Голамреза Карим Агай сообщил, что Boeing 737-800 совершил посадку «с объявлением чрезвычайной ситуации из-за потери сознания первым пилотом».

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«Сегодня в шесть часов утра пассажирский самолет [авиакомпании] Fly Dubai, следовавший из Ташкента в Дубай, совершил аварийную посадку в аэропорту Шираза», — приводит слова чиновника агентство Tasnim.

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После инцидента из Дубая прибыл другой пилот. Воздушное судно вылетело из Шираза в 16:00 по местному времени. Причину плохого самочувствия пилота выясняют медики.

Ранее летевший из Челябинска в Москву самолет экстренно приземлился в аэропорту Казани. Воздушное судно совершило посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.