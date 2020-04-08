Многодетная мать в Петербурге выкинула собаку из окна

Многодетная мать выкинула свою собаку из окна. Животное погибло.

Инцидент произошел в поселке Ленсоветосвкий, Пушкинского района г. Санкт-Петербурга. Местные жители засняли на телефон произошедшее. А также обратились с заявлением в полицию.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа собаки. По данному факту проводится проверка», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Ранее в Перми мужчина сыграл дома в боулинг, используя вместо шара — домашнего питомца. Видео он сам выложил в Сеть. Пользователи возмутились таким жестоким обращением с животным. В адрес главы семейства посыпались гневные комментарии. Зоозащитники обратились в полицию. После этого пермяк публично извинился.