Сыгравший кошкой в боулинг пермяк извинился

Мужчина, сыгравший кошкой в боулинг, извинился перед пользователями. Он рассказал, что раскаивается в своих действиях.

«Мне очень жаль, что я так поступил. Перед кошкой я уже извинился. Жива — здорова, все хорошо с ней. Извиняюсь перед вами всеми лично», — приводит его слова Lenta.ru.

На днях в Сети появилось видео. На нем семья «играет» в боулинг дома в период самоизоляции. Вместо кегель пермяки использовали пивные бутылки. А вместо шара — кошку.

«Страйк! Сейчас полетит рыжая кошка! Есть! Самоизоляция, все в порядке», — говорит мужчина на видеозаписи.

Пользователи возмутились таким жестоким обращением с животным. В адрес главы семейства посыпались гневные комментарии. Зоозащитники обратились в полицию.

Спустя некоторое время мужчина пожаловался на травлю в Сети. Видимо она и побудила его принести извинения.

Ранее рэпер Гуф на территории дачного поселка устроил настоящие собачьи бои. Их он транслировал в прямом эфире своего Instagram. Теперь его травят зоозащитники.