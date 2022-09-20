Названа вероятная причина ДТП, в котором погиб актер Пускепалис | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 15:49 Поделиться Telegram

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Viber Названа вероятная причина ДТП, в котором погиб актер Пускепалис ТАСС: выезд на встречку — вероятная причина ДТП с актером Пускепалисом Прокуратура Ярославской области

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Выезд на полосу встречного движения автомобиля Ford Transit мог стать причиной ДТП, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения привел к столкновению с грузовым автомобилем, в результате которого погибли два человека. Среди них Сергей Пускепалис», — рассказали в органах.

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Сообщается, что артист погиб, перегоняя с водителем в Москву бронированный микроавтобус Ford Transit, который должны были камуфлировать, а затем отправить военным Донбасса. Пускепалис также собирался передать военнослужащим гуманитарную помощь.

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Днем 20 сентября ряд СМИ написали, что 56-летний Пускепалис погиб в ДТП на трассе М-8. Он ехал в машине, которая столкнулась с фурой. В автомобиле с ним находился еще сотрудник Волковского театра, он тоже погиб. По предварительной информации, водителя грузовика госпитализировали. Все подробности случившегося выясняются.

Актеру было 56 лет. Он снялся в таких фильмах, как «Битва за Севастополь», «Елки», «Метро». Работал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова.

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