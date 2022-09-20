Появилось фото с места ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис | 360°

Знаменитости 20 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Появилось фото с места ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис Пользователи соцсетей опубликовали фото места ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис «ВКонтакте»

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В аварии на территории Ярославской области погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. На трассе М-8 столкнулись фура и микроавтобус, сообщило управление МВД России по Ярославской области. В соцсетях появились фотографии аварии.

ДТП произошло 20 сентября, около 11:00, в Ростовском районе, на 201-м километре автодороги М-8 «Холмогоры». Ford Transit столкнулся с грузовым автомобилем. Два человека погибли, одного госпитализировали.

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«На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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Одним из погибших стал Сергей Пускепалис. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Водитель грузовика выжил и находится в реанимации. Судя по фото, он ехал по своей полосе.

Актеру было 56 лет. Он снялся в таких фильмах, как «Битва за Севастополь», «Елки», «Метро». Работал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова.

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