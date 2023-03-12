Происшествия 12 марта 2023, 15:25 Выезд автоприцепа на встречку назвали причиной массового ДТП в Саратовской области ГИБДД: массовое ДТП в Саратовской области случилось из-за выезда на встречку автоприцепа Пресс-служба МВД

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Выезд прицепа грузового автомобиля на полосу встречного движения стал причиной массовой аварии в Хвалынском районе Саратовской области, заявили в региональном ГИБДД. Там уточнили, что в результате столкновения 15 машин в больницы доставили восемь человек, сообщил ТАСС.

ДТП случилось 12 марта на 92-м километре дороги Сызрань — Саратов — Волгоград. Один из грузовиков занесло, и вылетевший на встречку автоприцеп врезался в другой грузовой автомобиль.

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«Далее в условиях ограниченной видимости на данном участке произошли еще два ДТП», — рассказал замначальника управления Госавтоинспекции региона Эдуард Загоруйко.

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По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, с места аварии госпитализировали 12 пострадавших, включая трех детей. Один ребенок находится в реанимации, уточнил глава регионального Минздрава. В своем Telegram-канале он добавил, что травмы получили жители Казани, Волгограда, Краснодарского края и Дагестана. Всем оказали необходимую помощь, двоих прооперировали.

Авария случилась около семи часов утра 12 марта. Из-за ДТП проезд по трассе оказался затруднен.