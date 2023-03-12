Происшествия 12 марта 2023, 09:03 Восемь человек пострадали в аварии с 15 автомобилями в Саратовской области Более 15 машин столкнулись на трассе в Саратовской облатси, пострадали 8 человек РИА «Новости»

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Более 15 машин столкнулись на трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Саратовской области. По предварительной информации, пострадали восемь человек. Об этом написал в Telegram-канале начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Сообщение об аварии поступило в службу «112» в 07:44 (06:44 по московскому времени). Автомобили столкнулись на 93-м километре автодороги, в Хвалынском районе.

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Спасатели и медицинские работники оказывают помощь пострадавшим. На месте также работают сотрудники ДПС. По данным Юрина, проезд по федеральной трассе временно затруднен.

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Пресс-служба главного управления МЧС по Саратовской области также информировала о массовой аварии. Правда, по ее данным, все случилось на 113-м километре трассы, между Хвалынском и населенным пунктом Алексеевка. Уточняется, что в ДТП попали как легковые, так и грузовые автомобили. Есть пострадавшие, количество не названо.