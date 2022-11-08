Эксклюзив 08 ноября 2022, 15:47 Выбросившая ребенка из окна москвичка лечилась после нервного срыва — источник Источник «360»: выбросившая ребенка в окно москвичка лечилась после нервного срыва РИА «Новости»

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У москвички, которая выбросила в окно свою маленькую дочь, были проблемы с психическим здоровьем: в 2015 году она проходила лечение в специализированной столичной больнице, рассказал источник «360». По его данным, в состоянии женщины наблюдались улучшения, но нужна была поддерживающая терапия.

Если лечения не было, состояние могло усугубиться, добавил источник. По его словам, как только женщина прекращала терапию, ее начинало бросать из крайности в крайность.

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По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство малолетнего. ЧП произошло рано утром 8 ноября в Сумском проезде. По данным регионального СК РФ, ребенка доставили в больницу. Его мать тоже госпитализировали. Ей 26 лет.

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При осмотре правоохранители обнаружили, что газ в квартире выключили — его перекрыли сотрудники аварийно-спасательной службы.

Соседи женщины в беседе с «360» рассказали, что мать девочки была необщительной, жила сама по себе, ни с кем не здоровалась и не общалась. Иногда ее видели со спутником, но постоянно с ней никто не жил, заверила одна из местных жительниц.