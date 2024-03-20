Происшествия 20 марта 2024, 20:23 «Выбросила в канализацию». Появилась версия гибели двух новорожденных в Новой Москве РИА «Новости»: тела двух младенцев в Новой Москве могли выкинуть в канализацию РИА «Новости»

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Обнаруженные на насосной станции в Новой Москве тела двух новорожденных девочек могли там оказаться после того, как их выкинули в канализацию. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию», — сказал собеседник агентства.

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Тело новорожденной девочки обнаружили на насосной станции 18 марта, второго ребенка — на следующий день. На голове одного из младенцев нашли рану в теменной области слева. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили сотрудников насосной станции, изъяли записи с камер видеонаблюдения и возбудили два уголовных дела по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». По данному делу проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей.