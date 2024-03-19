Происшествия 19 марта 2024, 20:52 Тело второго младенца за два дня нашли в Новой Москве Тело еще одного младенца нашли на насосной станции в Новой Москве РИА «Новости»

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В Новой Москве на насосной станции обнаружили тело второго мертвого новорожденного. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Труп младенца нашли в промышленном здании на улице Солнечной. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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Установление обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее в том же месте рабочие обнаружили мертвого новорожденного ребенка. Причину смерти пока не установили. На место прибыли правоохранители, которые начали доследственную проверку.