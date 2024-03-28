Эксклюзив 28 марта 2024, 14:44 «Выбрались из ада». Выжившая в теракте назвала 22 марта вторым днем рождения Выжившая в «Крокусе» Дениза: 22 марта — наш с сыном второй день рождения Телеканал «360»

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Поклонники группы «Пикник» Дениза и ее сын Игорь, которые не пропустили ни один концерт любимых музыкантов, считают 22 марта вторым днем рождения. Им удалось избежать гибели во время теракта в Crocus City Hall. В комментарии «360» Дениза заявила, что до сих пор до конца не осознала случившегося.

В момент, когда началась стрельба, женщина с сыном находились в VIP-партере.

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«Мы сначала услышали какие-то непонятные хлопки, думали, что это петарды. Потом услышали непрекращающуюся автоматную очередь, крики женщин. Мы поняли, что произошло что-то очень серьезное. От VIP-партера мы побежали справа от сцены. Там был открыт запасной выход», — поделилась она.

Оказавшись на улице, Дениза обнаружила, что сына рядом нет. Она начала звонить Игорю, но так и не смогла дозвониться. Позднее выяснилось, что он побежал за сцену и вместе с другими зрителями вышел через нижнюю парковку.

«При выходе Игорь видел тела расстрелянных. Это были те люди, которые самые первые попались террористам», — добавила женщина.

После этого мать с сыном поехали домой. Они включили телевизор и следили за ходом спасательной операции в Crocus City Hall.

«Еще не до конца осознали, из какого ада мы выбрались. Эту ночь не спали. Хотелось вернуться и помочь другим людям», — заметила Дениза.

По ее словам, 22 марта — теперь их с сыном второй день рождения. Память о том страшном вечере останется навсегда, подытожила она.

Ранее Минздрав представил обновленные данные о пострадавших при теракте.