28 марта 2024, 11:42
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в Crocus City Hall
Минздрав Подмосковья: в обновленном списке пострадавших при теракте 124 фамилии
В обновленном списке пострадавших при теракте в концертном зале Crocus City Hall находятся 124 фамилии, 47 пациентов уже выписали. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
По состоянию на 09:00 28 марта из 124 пострадавших в больницы отвезли 77 человек.
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Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. В здание концертного зала ворвалась несколько человек в армейском камуфляже и открыли огонь по посетителям, а также бросили зажигательные шашки. Начался пожар, огонь охватил порядка 13 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
Согласно последней официальной информации от МЧС России, в результате теракта погибли 143 человека, писал RT.
Во вторник, 26 марта, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что спасатели завершили поисковые работы. Он выразил благодарность всем задействованным при ликвидации последствий специалистам.
Минздрав
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
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