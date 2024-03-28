Важное 28 марта 2024, 11:42 Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в Crocus City Hall Минздрав Подмосковья: в обновленном списке пострадавших при теракте 124 фамилии РИА «Новости»

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В обновленном списке пострадавших при теракте в концертном зале Crocus City Hall находятся 124 фамилии, 47 пациентов уже выписали. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

По состоянию на 09:00 28 марта из 124 пострадавших в больницы отвезли 77 человек.

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Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. В здание концертного зала ворвалась несколько человек в армейском камуфляже и открыли огонь по посетителям, а также бросили зажигательные шашки. Начался пожар, огонь охватил порядка 13 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.

Согласно последней официальной информации от МЧС России, в результате теракта погибли 143 человека, писал RT.

Во вторник, 26 марта, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что спасатели завершили поисковые работы. Он выразил благодарность всем задействованным при ликвидации последствий специалистам.