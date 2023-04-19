Происшествия 19 апреля 2023, 14:00 Выбило стекла и дверь, двоим понадобилась помощь. Названа причина мощного взрыва в квартире в Пензе Квартира в Пензе могла взорваться из-за нагревшегося от свечи дезодоранта «ВКонтакте»

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Взрыв прогремел в девятиэтажном доме на проспекте Строителей в Пензе. В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что причиной происшествия стал нагрев дезодоранта, который стоял рядом со свечой.

«В квартире при нагреве от рядом стоящей свечи произошел разрыв оболочки аэрозольного дезодоранта, в результате чего были выбиты стекла и повреждена межкомнатная дверь», — прокомментировали в ведомстве.

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Как передает Telegram-канал SHOT, 86-летняя пенсионерка поставила свечу рядом с косметическими принадлежностями своей дочери. Когда произошел взрыв, женщины были дома. Помощь им оказали сотрудники скорой, писало РИА Пензенской области.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Специалисты осмотрели дом, несущие конструкции повреждены не были.

Ранее «360» писал, что один человек погиб при взрыве гранаты во дворе частного дома в Белгороде. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, жители дома вели асоциальный образ жизни. В причинах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.