Происшествия 18 апреля 2023, 20:22 Один человек погиб при взрыве гранаты во дворе частного дома в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгороде во дворе дома взорвалась граната, один человек погиб Unsplash

Читать 360tv в

В Белгороде во дворе жилого дома в частном секторе взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, двое пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП — взорвалась граната. Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место», — сообщил глава региона.

Реклама

По информации губернатора, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. Правоохранительные органы разбираются в причинах чрезвычайного происшествия.

Накануне ночью на электроподстанцию в селе Драгунское Белгородской области с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство. В результате случившегося начал гореть трансформатор. Еще два взрывных устройства около полуночи сбросили на подстанцию в Ближней Игуменке.