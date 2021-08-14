ВВС Турции направили самолет к месту крушения Бе-200

Самолет и вертолет были отправлены ВВС Турции к месту крушения пожарного самолета Бе-200. Об этом сообщили на сайте местного Минобороны.

«Вертолет с [авиабазы] Инджирлик и самолет с [авиабазы] Конья направлены для участия в поисково-спасательных работах в регион крушения российского пожарного самолета», — говорится в сообщении.

В самолете Бе-200, который потерпел крушение в Турции, находились пять российских военнослужащих и три гражданина Турции. Все они погибли.

По данным Минобороны России, российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Чтобы выяснить точную причину происшествия, к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России. Российские власти также направили в страну пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

По предварительным данным, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это воздушное судно тушило пожары в провинции Мугла. Одна из версий крушения — самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.