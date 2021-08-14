Пять россиян погибли при крушении самолета Бе-200 в Турции

В самолете Бе-200, который потерпел крушение в Турции, находились пять российский военнослужащих и три гражданина Турции. Все они погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Чтобы выяснить точную причину происшествия, к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России. Российские власти также направили в страну пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

По предварительным данным, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это воздушное судно тушило пожары в провинции Мугла. Одна из версий крушения — самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы. Турецкие СМИ сообщали, что самолет-амфибия разбился в горах недалеко от города Кахраманмараш на юге республики 14 августа, примерно в 15:00. В социальных сетях появилось видео с места крушения, на котором показано, что осталось от самолета.