Происшествия 15 ноября 2022, 00:39 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии ЦПВС России: в результате авиаудара Израиля по Сирии погибли два человека РИА «Новости»

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Израильские военные нанесли авиаудар по территории Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в республике. По словам замглавы ведомства генерал-майора Олега Егорова, в результате атаки погибли двое сирийских военнослужащих, еще трое получили ранения.

Егоров отметил, что все случилось 13 ноября.

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«Группой тактических истребителей F-15 ВВС Израиля из воздушного ространства Ливана нанесен авиационный удар восемью крылатыми ракетами», — рассказал заместитель руководителя российского ЦПВС.

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Он уточнил, что израильские военные ударили по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат» на территории сирийской провинции Хомс. Местные системы ПВО сбили три ракеты, добавил он.

В начале ноября на территорию Израиля прилетела ракета, выпущенная палестинцами из сектора Газа. В израильской Армии обороны заявили, что системы ПВО перехватили снаряд, но в связи с инцидентом в трех населенных пунктах объявили воздушную тревогу. В августе израильские военные провели операцию «Рассвет», с тех пор воздушная тревога в стране не срабатывала.