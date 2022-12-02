Происшествия 02 декабря 2022, 22:36 Второй ранг сложности присвоили пожару на складе Микояновского мясокомбината ТАСС: пожару на складе Микояновского мясокомбината в Москве присвоили второй номер

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Второй ранг сложности присвоили пожару на складе Микояновского мясокомбината в Москве. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пожару присвоен второй номер сложности», — сказал источник.

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Всего в столице действует пять номеров сложности возгорания. Пожар начался на территории комбината по адресу: улица Талалихина, дом 41, строение 16 около 21:16 по московскому времени. Огонь охватил крышу строения площадью 100 на 200 метров. Из здания эвакуировали 12 человек.

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Информации о пострадавших не поступало. Пожарные ликвидируют возгорание. В тушении задействованы порядка 100 человек и 30 единиц техники. Специалисты столичного Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на месте происшествия. В районе ЧП также работают правоохранители. Прокуратура займется контролем установления обстоятельств и причин пожара.