Эксклюзив 02 декабря 2022, 21:49 Сильный пожар охватил крышу Микояновского мясокомбината Источник «360»: спасатели эвакуировали 12 человек из горящего здания в Москве

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В центре Москвы загорелся крупный склад, сообщил источник «360» в экстренных службах. По его информации, пламя охватило кровлю здания площадью 100 на 200 метров.

«С кровли открытое горение. Из здания эвакуировали 12 человек», — рассказал источник «360». Речь идет о пожаре на Микояновском мясокомбинате. От склада поднимается густой черный дым. На место происшествия отправились пожарные расчеты. Информации о пострадавших пока нет. Источник «360» добавил, что пожарные пытаются попасть на горящую крышу, но пока не могут этого сделать.

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В пресс-службе столичного МЧС рассказали, что получили сигнал о возгорании в 21:16. В министерстве уточнили, что пожар случился по адресу улица Талалихина, дом 41, строение 16. Спасатели проводят разведку на месте происшествия.

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Днем 2 декабря пожар случился на небольшом корабле, пришвартованном на Москве-реке. Прибывшие пожарные расчеты справились с пламенем — к тому времени оно охватило площадь около 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали одного человека.