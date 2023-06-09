Происшествия 09 июня 2023, 20:24 ВСУ захотелось ядерной катастрофы. Появились фото пытавшихся атаковать ЗАЭС дронов Рогов опубликовал фото пытавшихся атаковать ЗАЭС дронов с боеприпасами Telegram

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Кадры трех украинских беспилотников, начиненных боеприпасами, с помощью которых ВСУ собирались атаковать Запорожскую АЭС, опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Фото появились в его Telegram-канале.

«Сегодня нацисты предпринял очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС», — написал он.

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По данным Рогова, средства РЭБ утром 9 июня посадили три беспилотника с боеприпасами от гранатомета РПГ-7. Дроны летели в направлении атомной станции.

«Упавшие дроны были уничтожены на месте контролируемым взрывом, разрушений и пострадавших нет», — уточнил политик.

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По мнению Рогова, властям Украины, вероятно, показалось мало последствий, которые вызвало разрушение Каховской ГЭС, поэтому они решили разыграть карту ядерной катастрофы. Еще одной целью ВСУ была попытка отвлечь внимание от своего провального контрнаступления.

«Боевики Зеленского давно стали настоящими террористами, особенно они набили руку на ядерном терроризме», — добавил он.

Рогов напомнил, что первую попытку удара по Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе украинские военные предприняли в апреле 2022 года.