Важное 18 декабря 2022, 12:29 ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку СЦКК: ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Петровскому району Донецка Telegram

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Украинские военные за 10 минут дважды ударили по Петровскому району Донецка из «Градов». В общей сложности с 12:00 до 12:10 выпустили 40 ракет. Об этом сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

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Огонь вели из подконтрольной Украине Георгиевки.

После 11:00 ВСУ также обстреливали Киевский район Донецка (по нему ударили тремя снарядами калибра 155 миллиметров), населенный пункт Каштановое (пять 122-миллиметровых снарядов). Кроме того, под удар уже два раза попала Ясиноватая и трижды — Макеевка. По Ясиноватой выпустили сначала три снаряда калибра 152 миллиметра, а через шесть минут — три ракеты «Града». Макеевку обстреливали вначале снарядами того же калибра, затем выпустили четыре ракеты из «Града» и еще три снаряда калибра 155 миллиметров.