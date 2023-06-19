Важное 19 июня 2023, 08:17 ВСУ атаковали Белгородскую область, 7 человек пострадали Гладков: 7 человек пострадали при обстреле Валуйского округа Белгородской области ВСУ Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

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Украинские силы обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области. В результате этого семь человек пострадали. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы», — написал он.

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Глава региона уточнил, что у одного мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у одной девушки — контузия. Еще три женщины получили ранения, двое из них — осколочные. Все эти люди сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести.

Их госпитализировали в Центральную районную больницу. Еще два человека сами обратились за медпомощью, они получили легкие осколочные ранения.

В результате удара пять многоквартирных домов и четыре частных получили повреждения. На одном участке загорелась хозяйственная постройка. Оперативные службы уже работают на месте.