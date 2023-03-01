Происшествия 01 марта 2023, 19:46 ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 30 снарядов из РСЗО ДНР в СЦКК: украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк и Ясиноватский район РИА «Новости»

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Украинские военные выпустили по Донецку и Ясиноватскому району около 30 ракет из РСЗО. Об очередном обстреле городов сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Под огнем оказался Петровский район Донецка, по которому выпустили 20 ракет. Также ВСУ обстреляли Ясиноватский район. По нему противник ударил 10 снарядами из РСЗО.

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Под ударом также оказался населенный пункт Александровка в пригороде Донецка. По нему тоже открыли огонь из РСЗО. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

По предварительной информации, которую опубликовал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Петровского района оказался поврежден теплопункт на улице Стаханова. В результате пострадал накопительный бак, остекление и входная дверь.

Ранее представительство ДНР в СЦКК отмечало, что 1 марта украинские боевики выпустили по городу 50 снарядов.