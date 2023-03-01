Происшествия 01 марта 2023, 18:33 Боевики ВСУ шесть раз обстреляли Донецк 1 марта СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку во время вечернего обстрела РИА «Новости»

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Количество обстрелов Донецка со стороны украинских войск в среду, 1 марта, выросло до шести. Всего в город прилетело 50 снарядов. Это следует из данных представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК)

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что днем город оказался под обстрелами пять раз.

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«В направлении Петровского и Киевского районов выпущено 20 снарядов калибром 155 миллиметров. По Кировскому району — 10 ракет реактивных систем залпового огня», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК во время последнего обстрела в город прилетели еще 20 ракет РСЗО. Терроризирующие Донецк украинские боевики оборудовали огневые позиции в подконтрольной им Красногоровке.