Происшествия 09 декабря 2022, 20:52 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по центру Донецка Представительство ДНР в СЦКК: боевики ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град» РИА «Новости»

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Порядка 20 ракет выпустили боевики ВСУ по центру Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Украинские боевики выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Обстрел они начали около 20:00. Огонь вели со стороны населенного пункта Тоненькое. Пущенные ВСУ снаряды обрушились на Ворошиловский район Донецка.

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Telegram-канал «ЧП Донецк Z» опубликовал видео, на котором слышны взрывы.

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Днем 9 декабря боевики ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет «Град». Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что удар пришелся по Парку кованых фигур и территории рядом с офисным центром «Скай Сити».

С начала недели Донецк подвергается массированным обстрелам со стороны украинских войск. После удара 8 декабря оказались обесточены пять шахт. Под землей оказались 186 горняков, их эвакуировали.