23 ноября 2023, 08:32
ВСУ выпустили 12 снарядов по ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по ДНР
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкую Народную Республику. Боевики выпустили 12 снарядов «натовского» калибра. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины», — указали в публикации.
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По данным СЦКК, ВСУ стреляли из населенного пункта Карловка по Куйбышевскому району Донецка. Выпустили три снаряда.
В 00:40 обстрелу подверглись Червоногвардейский район Макеевки и Ясиноватский район. ВСУ вели атаку из населеного пункта Архангельское, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
Уже в 05:45 украинские боевики обстреляли Никитовский район Горловки из Щербиновки. Также выпустили три снаряда «натовского» калибра.
Накануне в результате атаки ВСУ по Донецку пострадали трое детей. Также ранения получили взрослые. Их количество глава ДНР Денис Пушилин не уточнил.
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