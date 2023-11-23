Происшествия 23 ноября 2023, 08:32 ВСУ выпустили 12 снарядов по ДНР СЦКК: ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по ДНР

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкую Народную Республику. Боевики выпустили 12 снарядов «натовского» калибра. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины», — указали в публикации.

Реклама

По данным СЦКК, ВСУ стреляли из населенного пункта Карловка по Куйбышевскому району Донецка. Выпустили три снаряда.

В 00:40 обстрелу подверглись Червоногвардейский район Макеевки и Ясиноватский район. ВСУ вели атаку из населеного пункта Архангельское, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.

Уже в 05:45 украинские боевики обстреляли Никитовский район Горловки из Щербиновки. Также выпустили три снаряда «натовского» калибра.

Накануне в результате атаки ВСУ по Донецку пострадали трое детей. Также ранения получили взрослые. Их количество глава ДНР Денис Пушилин не уточнил.