Происшествия 02 декабря 2022, 17:47 ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Донецку ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка из «Града» Telegram

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Украинские военные 2 декабря обстреляли Донецк. По Киевскому и Ворошиловскому районам города прилетели 10 ракет из РСЗО «Град», сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Атаку провели в 16:50. Огнь вели со стороны села Орловка. За час до этого в республики зафиксировали еще три обстрела ВСУ. В 15:50 и 16:35 украинские военнослужащие выпустили по три 155-миллиметровых снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также три снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки.

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«Снова прилеты в центре Донецка. Очевидцы сообщают о прямом попадании в гастроном „Москва“», — написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинские снаряды упали в районе Комсомольского проспекта, улицы Челюскинцев, Постышева, а также на проспекте Маяковского. По предварительной информации, есть пострадавший на улице Челюскинцев.

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Кулемзин сообщил, что в результате атаки ВСУ в Куйбышевском районе погибла женщина 1957 года рождения. Она скончалась до приезда экипажа скорой помощи.

ВС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, системы ПВО сбили еще одну единицу воздушного транспорта Украины.