27 марта 2024, 01:02
Силы ПВО сбили 18 воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Военные сбили на подлете к городу 18 воздушных целей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2», — отметил он.
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После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое посекло окна в двух квартирах, различные повреждения выявили в девяти частных домах. Также посечены шесть автомобилей.
Гладков рассказал, что в селе Таврово обнаружили поврежденные кровли у двух частных домовладений. В селе Никольское пробило кровлю одного частного жилья.
Днем ранее силы противоздушной обороны уничтожили 13 целей над Белгородом и Белгородским районом.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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