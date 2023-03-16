Важное 16 марта 2023, 07:44 ВСУ вновь обстреляли Белгород Губернатор Гладков: в Белгороде повреждены здания при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны опять сработали в Белгороде. В результате удара ВСУ повреждены фасады зданий. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ночью опять сработало ПВО. Есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях в городе Белгороде», — написал он.

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Глава региона отметил, что противник за прошедшие четыре дня и четыре ночи показал высокую активность. Всего пострадали 31 автомобиль и 58 частных домов. Мэр Белгорода Валентин Демидов доложил губернатору о повреждениях и о ходе восстановительных работ. По словам Гладкова, власти постараются как можно быстрее справиться с задачей.

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Накануне украинские силы атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа в Белгородской области. Осколки снарядов попали в многоквартирный дом, школу в поселке Красное.