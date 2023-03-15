Важное 15 марта 2023, 16:45 ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о новых обстрелах Шебекинского городского округа Telegram-канал губернатора Белгородской области

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Украинские боевики нанесли удар по нескольким населенным пунктам Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Осколки снарядов сильно повредили здания школы, молельного и многоквартирного домов в поселке Красное.

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«Выбиты окна, посечены фасады и кровля», — уточнил Гладков.

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Прилеты зафиксировали и на территории сельхозпредприятия в Новой Таволжанке. Один из его корпусов получил сильные повреждения.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов вместе со специалистами оперативных служб продолжают подворовой обход территорий.

Пострадавших, подчеркнул белгородский губернатор, в результате обстрелов нет.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области

Ранее Гладков отмечал, что под огнем ВСУ оказалось село Новостроевка-Вторая. Местные жители не пострадали, повреждения получил один частный дом.