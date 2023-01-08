08 января 2023, 16:14
Удары по военным складам и диверсионным группам нанесли на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 40 человек при ударах на Южно-Донецком направлении
Российские военные пресекли работу диверсионно-разведывательных групп ВСУ, действовавших около сел Новомихайловка, Павловка, Нескучное и поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике. В результате ударов украинские боевики потеряли более 40 человек, бронетранспортер и три автомобиля. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он добавил, что тактическая и армейская авиация ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по складам с боеприпасами и вооружениями 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.
Реклама
Арсеналы располагались около города Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Реклама
За минувшие сутки российские военные также поразили 84 артиллерийских подразделения украинских боевиков на огневых позициях и нанесли удары по живой силе и военной технике в 117 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы потери понесли артиллерийские расчеты гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня «Град» украинских войск, занявшие огневые позиции в Карловке и Константиновке.
В ходе объявленного российской стороной режима прекращения огня на линии соприкосновения с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января, украинские войска продолжали обстрелы мирных населенных пунктов и российских позиций.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ провели 78 артиллерийских и минометных обстрелов.
Более 150 раз противник открыл огонь из крупнокалиберной артиллерии на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В жилые кварталы Донецка прилетели 160 снарядов крупного калибра и 20 ракет систем залпового огня. Населенные пункты Запорожской области оказались под обстрелом ВСУ 89 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях украинская армия более 50 раз использовала артиллерию.
Все обстрелы населенных пунктов подавили ответным огнем российских войск.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама