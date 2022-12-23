Происшествия 23 декабря 2022, 22:04 Центр Донецка остался без электричества после обстрела РИА «Новости»: электричество отключили в центре Донецка после атаки ВСУ Pxhere

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Центральные районы Донецка остались без электричества. Предположительно, это связано с последствиями обстрела со стороны украинских военных, сообщил корреспондент РИА «Новости».

В пятницу, 23 декабря, ВСУ обстреляли за два с небольшим часа территорию ДНР более 10 раз. В представительстве республики в СЦКК уточнили, что за девять минут по Петровскому району Донецка выпустили 12 ракет из систем РСЗО.

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Также украинские военнослужащие обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку, Майорск и Ясиноватую. Для атаки они использовали снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.

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Жительница Донецка погибла из-за обстрела военными Украины. Во время атаки она находилась в своем частном доме на улице Чехословацкой. О гибели пожилой женщины сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Массированные обстрелы Донецка продолжались практически весь четверг, 22 декабря. ВСУ использовали для ударов по городу реактивные системы залпового огня. Под ударом оказались и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.