Происшествия 31 января 2023, 23:38 Удары ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ нарушили электроснабжение двух населенных пунктов Pxhere

Читать 360tv в

Удар украинских военных по территории Новозыбковского городского округа в Брянской области нарушил электроснабжение двух населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, сто пострадавших и разрушений гражданских объектов после удара украинских военных нет.

Реклама

«Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах», — указано в сообщении губернатора. На месте происшествия работают специалисты оперативных и аварийных служб.

Брянская область уже неоднократно находилась под огнем ВСУ. ближе к вечеру 31 января украинские военные обстреляли из миномета село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. Как уточнял Богомаз, при обстреле никто не пострадал.

В результате атаки со стороны ВСУ пострадали памятник уроженцам области, погибшим в годы Великой Отечественной войны, частные домовладения, а также здание магазина. Также было нарушено электроснабжение в Ломаковке. Сейчас оно восстановлено, уточнил губернатор региона в Telegram.