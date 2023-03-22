Происшествия 22 марта 2023, 11:35 ВСУ ударили по Донецку из «Точки-У» Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ ударили по Донецку из «Точки-У» РИА «Новости»

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Украниские военные нанесли удар из комплекса «Точка-У» по Петровскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Это произошло в 03:55 по московскому времени.

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«Выпущена одна ракета из ОТРК „Точка У“», — сказано в сообщении.

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Утром ВСУ стали атаковать разные населенные пункты в ДНР. Они в 10:20 выпустили из Дзержинска восемь снарядов 122-миллиметрового калибра по Никитовскому району Горловки, в 10:25 — из Сухой Балки шесть снарядов такого калибра по Широкой Балке.

В 10:30 удары зафиксировали по Озеряновке, а еще через 15 минут по Докучаевску. В этот раз националисты воспользовались снарядами 155-го «натовского» калибра. Накануне исправительная колония в Горловке пострадала из-за обстрелов Вооруженных сил Украины.