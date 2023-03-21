Спецоперация 21 марта 2023, 10:47 Исправительная колония пострадала в Горловке после обстрела ВСУ Мэр Приходько: помещение исправительной колонии пострадало в Горловке после обстрела ВСУ Telegram

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Вооруженные силы Украины утром 21 марта обстреляли Горловку. В результате случившегося повреждение получило производственное помещение Мичуринской исправительной колонии. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Информация об ударах по поселку Гольмовский (Никитовский район Горловки) в 08:28 21 марта. Мэр рекомендовал местным жителям уйти с улиц и отправиться в укрытия.

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«В результате обстрела Никитовского района Горловки с позиций украинских неонацистов зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в кровлю производственного помещения Мичуринской исправительной колонии», — написал он.

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По его словам, пострадало само здание и ограждение. Мичуринская колония уже не раз попадала под обстрелы ВСУ.

Утром во вторник под удар попал и Донецк. Вооруженные силы Украины выпустили по нему три 155-миллиметровых снаряда. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).