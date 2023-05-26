Происшествия 26 мая 2023, 00:00 ВСУ ударили по Бердянску Оперативные службы: ВСУ открыли огонь по Бердянску РИА «Новости»

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ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области, взрывы прогремели на окраине населенного пункта. Об этом сообщил оперативные службы города, написал ТАСС.

«Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются», — процитировало агентство собеседников.

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Telegram-канал «Русская весна» заявил, что противник наносит удары по российским тылам. В данный момент системы ПВО отражают ракетные удары ракет HIMARS и Storm Shadow.

«Гремят взрывы в городах Запорожской области: в Бердянске, Токмаке, Васильевке», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в небе над Ростовской областью. Происшествие случилось в районе Морозовки.