26 мая 2023, 00:00
ВСУ ударили по Бердянску
Оперативные службы: ВСУ открыли огонь по Бердянску
ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области, взрывы прогремели на окраине населенного пункта. Об этом сообщил оперативные службы города, написал ТАСС.
«Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются», — процитировало агентство собеседников.
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Telegram-канал «Русская весна» заявил, что противник наносит удары по российским тылам. В данный момент системы ПВО отражают ракетные удары ракет HIMARS и Storm Shadow.
«Гремят взрывы в городах Запорожской области: в Бердянске, Токмаке, Васильевке», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в небе над Ростовской областью. Происшествие случилось в районе Морозовки.
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Бердянск
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