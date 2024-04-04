Важное 04 апреля 2024, 16:30 ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Новой Каховке, погибли двое Алексеенко: двое погибли при ударе ВСУ по ремонтной бригаде в Новой Каховке РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ сбросили мину с дрона на ремонтную бригаду в Новой Каховке, которая восстанавливала мобильную связь. Два человека погибли, один в тяжелом состоянии, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

«Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов», — написал он.

Реклама

Один монтер погиб сразу, двое получили ранение. Пострадавших успели затащить в ближайший подъезд, однако под удар беспилотников попала и прибывшая скорая. Медики чудом не пострадали, добрались до места, где прятали раненых, и помогли перенести их в подвал. Однако, пока продолжающиеся удары с дронов не позволяли доставить пострадавших в больницу, умер еще один монтер.

Их бригадир находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Утром 4 апреля стало известно также, что в результате атаки дронов на грузовик в Херсонской области погибли два человека.