Происшествия 29 августа 2023, 21:57 ВСУ с помощью дронов ударили по Дому детского творчества в Запорожской области ВСУ дронами нанесли удары по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ при помощи боевых дронов нанесли удары по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных оперативных служб.

«В 17:20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской», — сказал собеседник агентства.

Реклама

По его словам, зафиксировали не меньше пяти ударов. В результате атаки со стороны ВСУ на втором этаже здания началось возгорание.

В Доме детского творчества шла подготовка к новому учебному году. Как отметил источник, сотрудников и посетителей образовательного учреждения оперативно эвакуировали в подвальное помещение.

Предварительно, в результате ударов боевых дронов есть пострадавшие, уточнил RT. Все подробности уточняются. На месте атаки работают экстренные службы.

Ранее российские подразделения нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе Семеновки. Это, как пояснил губернатор Брянской области Александр Богомаз, стало ответом на террористическую атаку украинских военных на поселок Климово.