Происшествия 29 августа 2023, 20:07 Российские военные ответили на террористическую атаку ВСУ на брянский поселок Богомагаз: в ответ на обстрел Климово ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения ВС России нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе Семеновки, заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, это стало ответом на террористическую атаку украинских военных на поселок Климово.

ВСУ обстреляли Климово из РСЗО днем 29 августа. В результате повреждения получили школа, несколько административных зданий. Есть разрушения жилых домов. В населенном пункте также оказалось нарушено энергоснабжение.

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Жертвами атаки противника стали мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения. Еще один местный житель получил легкое ранение, ему оказали медпомощь.

«Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил ранее Богомаз.

Губернатор также уточнял информацию о погибшем при обстреле ребенке. Изначально появлялись данные о том, что среди жертв есть несовершеннолетний. Но позже глава области опубликовал информацию о том, что эти сведения не подтвердились.