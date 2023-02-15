Важное 15 февраля 2023, 07:36 ВСУ расстреляли группу медиков под Угледаром Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ расстреляли группу медиков, которые ехали в Угледар РИА «Новости»

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Украинские боевики расстреляли группу медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых. Об этом сообщил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он подчеркнул, что ВСУ совершили очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок. Опознавательные признаки медслужбы противника не остановили.

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«На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара», — отметил советник.

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Он обратил внимание, что это уже далеко не первая попытка ВСУ нанести удары по медработникам. Похожие случаи были зафиксированы и на других участках фронта. По словам советника, корректировка огня, как правило, ведется при помощи квадрокоптеров.

Ранее украинские войска расстреляли машину скорой помощи в Рубежном Луганской Народной Республики.