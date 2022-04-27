Украинские войска расстреляли машину скорой помощи в Рубежном

Единственная уцелевшая бригада скорой помощи продолжила работу в Рубежном на территории Луганской Народной Республики. Врач рассказал РИА «Новости», каково спасать раненых прямо под обстрелами украинских войск.

На окраине населенного пункта НМ ЛНР продолжают зачистку. В Рубежном осталась всего одна карета скорой помощи. В автомобиле виднеются дырки от пуль и осколков снарядов, а боковые и задние окна давно выбиты — их закрыли пленкой.

Лекарств пока хватает, медики возят с собой стандартный набор. Запасов с местных складов достаточно, в некоторых случаях помогают волонтеры — делают перевязки своими силами и средствами.

«Мы попали под обстрел со стороны украинской армии. Я сидел в машине, мы везли женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением. Они прекрасно видели, что это скорая, нас было двое — один медик сидел спереди, другой со мной. Мы прекрасно это видели. Они просто нас расстреляли», — рассказал врач.

Украинские войска не впервые нападают на медиков. Еще в марте они открыли огонь ракетами «Точка-У» с кассетным наполнением по полевому госпиталю в тот момент, когда в нем оказывали помощь мирным жителям и военнопленным. Хирурги получили ранения, но продолжили работу.