Происшествия 24 апреля 2023, 09:45 ВСУ пытались ударить беспилотником по нефтебазе в Ровеньках Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ при помощи БПЛА попытались ударить по нефтебазе в Ровеньках РИА «Новости»

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Украинские боевики при помощи ударного беспилотника пытались нанести удар по нефтебазе в городе Ровеньки, но попали по пустой цистерне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Была попытка нанести удар по Ровеньковской нефтебазе», — написал он.

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По словам Мирошника, ВСУ использовали ударный БПЛА-камикадзе, но ударили по пустой цистерне. Возникший на объекте пожар удалось быстро локализовать и потушить.

По предварительной информации, никто из работников нефтебазы не пострадал. На месте происшествия работают подразделения МЧС.

Бывший посол ЛНР уточнил, что ВСУ нанесли удар по городу Ровеньки при помощи ударного беспилотника в ночь на понедельник.

В середине апреля подростки пострадали в Ровеньках при взрыве неизвестного устройства. Школьников госпитализировали с минно-взрывными травмами.