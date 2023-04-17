Происшествия 17 апреля 2023, 09:05 Подростки пострадали при взрыве неизвестного устройства в ЛНР МЧС ЛНР: при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка РИА «Новости»

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Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Новодарьевка города Ровеньки 16 апреля. Двое несовершеннолетних были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами. У обоих — многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении. Другие подробности случившегося не сообщаются.

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Сотрудники Росгвардии на минувшей неделе уничтожили в Херсонской области противотанковую мину ТМ-62. При взрыве она могла повредить жилые дома неподалеку, а воронка — разрушить дорогу. В ведомстве также сообщили, что ранее инженерно-саперные подразделения Росгвардии нашли свыше 800 опасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды разного калибра, противопехотные и противотанковые мины, взрыватели, выстрелы к гранатометам.