Происшествия

17 апреля 2023, 09:05

Подростки пострадали при взрыве неизвестного устройства в ЛНР

МЧС ЛНР: при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка

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Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям. 

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Новодарьевка города Ровеньки 16 апреля. Двое несовершеннолетних были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами. У обоих — многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении. Другие подробности случившегося не сообщаются. 

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Сотрудники Росгвардии на минувшей неделе уничтожили в Херсонской области противотанковую мину ТМ-62. При взрыве она могла повредить жилые дома неподалеку, а воронка  — разрушить дорогу. В ведомстве также сообщили, что ранее инженерно-саперные подразделения Росгвардии нашли свыше 800 опасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды разного калибра, противопехотные и противотанковые мины, взрыватели, выстрелы к гранатометам.

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