Происшествия 24 мая 2023, 21:47 ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море РИА «Новости»

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Украинские военные пытались атаковать корабль «Иван Хурс» в Черном море с помощью беспилотников. Вооруженные силы России отразили удар, сообщалось в сводке Министерства обороны РФ.

По данным Минобороны, инцидент зафиксировали в 05:30 в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

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«ВС Украины осуществили безуспешную попытку атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль „Иван Хурс“ Черноморского флота, который выполнял задачи по обеспечению безопасности газовых трубопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“», — отметили в ведомстве.

Корабль уничтожил все беспилотные катера противника огнем из штатного вооружения, сейчас он продолжает выполнять поставленные задачи. В Минобороны напомнили, что защиту подобных объектов усилили после теракта на «Северных потоках».

Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ кораблем «Иван Хурс». На них видно, что три украинских беспилотных катера уничтожили прицельным огнем.