Происшествия 24 мая 2023, 17:49 Уничтожение атаковавших российский корабль морских дронов ВСУ сняли на видео Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ кораблем «Иван Хурс»

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Следящий за безопасностью газопровода «Турецкий поток» корабль Черноморского флота «Иван Хурс» уничтожил три украинских морских беспилотника во время дежурства. Перешедшие в атаку дроны экипаж расстрелял из бортового оружия. Видео с моментом уничтожения вражеской техники показало Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, что передвигающиеся на большой скорости беспилотные катера уничтожили прицельным огнем.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что попытку атаки украинские морские дроны совершили в среду, 24 мая, около 5:30 в водах исключительной экономической зоны Турции северо-восточнее пролива Босфор.

После приближения беспилотников к кораблю на опасное расстояние экипаж «Ивана Хурса» открыл огонь из штатного вооружения и уничтожил боевую технику противника.

В результате происшествия корабль Черноморского флота повреждений не получил и продолжил нести наблюдение и обеспечение безопасности газопровода.

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