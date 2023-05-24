24 мая 2023, 17:49
Уничтожение атаковавших российский корабль морских дронов ВСУ сняли на видео
Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ кораблем «Иван Хурс»
Следящий за безопасностью газопровода «Турецкий поток» корабль Черноморского флота «Иван Хурс» уничтожил три украинских морских беспилотника во время дежурства. Перешедшие в атаку дроны экипаж расстрелял из бортового оружия. Видео с моментом уничтожения вражеской техники показало Минобороны.
На опубликованных кадрах видно, что передвигающиеся на большой скорости беспилотные катера уничтожили прицельным огнем.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что попытку атаки украинские морские дроны совершили в среду, 24 мая, около 5:30 в водах исключительной экономической зоны Турции северо-восточнее пролива Босфор.
После приближения беспилотников к кораблю на опасное расстояние экипаж «Ивана Хурса» открыл огонь из штатного вооружения и уничтожил боевую технику противника.
В результате происшествия корабль Черноморского флота повреждений не получил и продолжил нести наблюдение и обеспечение безопасности газопровода.
Россия направила корабль Черноморского флота в Турцию после диверсий на газопроводах«Северный поток» и «Северный поток — 2» в конце сентября 2022 года в территориальных водах Дании и Швеции.
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